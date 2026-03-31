Il Rotary Club di Benevento ha festeggiato i 65 anni di attività con una cerimonia che ha visto la partecipazione di soci e nuovi membri. La serata ha combinato ricordi del passato con l’accoglienza di persone appena entrate nel club, mantenendo vivo lo spirito di servizio e di collaborazione che contraddistingue l’associazione nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata che ha unito il prestigio della storia alla freschezza del futuro. Il Rotary Club Benevento ha celebrato ieri, 30 marzo, il suo 65° anniversario presso il ristorante “Gino e Pina”, un appuntamento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione delle massime autorità del Distretto 2101 e di una nutrita rappresentanza dei club del territorio. L’evento ha ospitato il Governatore del Distretto Rotary 2101, Angelo Di Rienzo, accompagnato dall’Assistente Pasquale Esposito e dal Formatore Guglielmo Venditti. La serata ha visto una partecipazione corale, arricchita dalla presenza dei giovani dell’ Interact e del Rotaract e dai club dell’Area Sannio, in particolare i club di Valle Telesina, Valle Caudina, S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Rotary Club Benevento celebra 65 anni di storia: tra memoria, nuovi ingressi e lo spirito del Sannio

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