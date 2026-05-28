Pasticceria Di Pietro trent’anni di storia nel cuore di Messina | evento tra tradizione e celebrazione

Una pasticceria di Messina, attiva da trent’anni, si appresta a festeggiare un traguardo significativo. La celebrazione coinvolge una realtà storica nel settore dolciario cittadino, nota per la sua lunga presenza e tradizione. L’evento si svolgerà nel centro della città, con iniziative che evidenziano il ruolo della pasticceria nella cultura locale. La festa rappresenta un momento di riconoscimento per l’attività e la sua storia nel panorama gastronomico.

Messina si prepara a celebrare un importante traguardo per una delle realtà più note della tradizione dolciaria cittadina.Venerdì 29 maggio 2026, alle 19:30, negli spazi del Palazzo del Monte di Pietà in via XXIV Maggio, la storica Pasticceria Di Pietro festeggerà i suoi trent’anni di attività. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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