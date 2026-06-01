Tremestieri vertice Comune–Autorità portuale | Accelerare sull’opera strategica
Il sindaco di Messina e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto hanno avuto un incontro per discutere sullo stato di avanzamento e il completamento di un’opera strategica nel porto di Tremestieri. La discussione si è concentrata sulla possibilità di accelerare i lavori. La comunicazione è stata diffusa tramite i canali social del primo cittadino.
Nuovo passaggio istituzionale sul futuro del porto di Tremestieri. Il sindaco di Messina ha reso noto, attraverso i propri canali social, un incontro con il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, dedicato allo stato di avanzamento e al completamento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Porto di Tremestieri nel limbo, il sindacato incalza l’Autorità portuale: “Tavolo permanente subito”Il porto di Tremestieri si trova attualmente in una situazione di stallo, con il sindacato che ha rivolto una richiesta ufficiale all’Autorità...
Fiumicino, AdR rilancia sulla quarta pista: “Opera strategica, ora accelerare l’iter”A Fiumicino, la società che gestisce l’aeroporto ha dichiarato di supportare la proposta del governo di sviluppare una quarta pista, definendola...
Rischio idrogeologico. Nuovo vertice in Comune: Studio sul sistema idricoNuovo vertice a Montemurlo per fare il punto sulla messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio. Una delle principali criticità emerse in questi ultimi giorni dopo le prime piogge ... lanazione.it
Comune, vertice fiume. E i cittadini pensano a una soluzione fai da teVertice interminabile in Comune a Montemurlo dove ieri pomeriggio, insieme al sindaco Simone Calamai, si sono riuniti l’assessore all’ambiente Monia Monni e i tecnici regionali. Obiettivo mettere in ... lanazione.it