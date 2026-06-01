Tremestieri vertice Comune–Autorità portuale | Accelerare sull’opera strategica

Notizia in breve

Il sindaco di Messina e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto hanno avuto un incontro per discutere sullo stato di avanzamento e il completamento di un’opera strategica nel porto di Tremestieri. La discussione si è concentrata sulla possibilità di accelerare i lavori. La comunicazione è stata diffusa tramite i canali social del primo cittadino.