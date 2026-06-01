Tremestieri progetto anti-sabbia e un buco da 13,6milioni | allarme sul futuro del porto

Da messinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto contro la sabbia a Tremestieri ha coinvolto un investimento di 13,6 milioni di euro, ma non è stato completato. La realizzazione di un’infrastruttura considerata strategica per ridurre il traffico pesante nella zona sembra essere rimasta incompiuta. La situazione solleva preoccupazioni sul futuro del porto e sulla gestione delle risorse pubbliche destinate all’opera. La mancanza di avanzamenti evidenzia ritardi e problemi di realizzazione nell’ambito degli interventi previsti.

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Da infrastruttura strategica per liberare la città dal traffico pesante a possibile simbolo dell'ennesima incompiuta. Sul futuro del porto di Tremestieri torna ad abbattersi l'ombra dell'incertezza economica e, questa volta, a preoccupare sono i numeri. Numeri che, secondo la Uil Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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