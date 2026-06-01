Tremestieri progetto anti-sabbia e un buco da 13,6milioni | allarme sul futuro del porto

Notizia in breve

Un progetto contro la sabbia a Tremestieri ha coinvolto un investimento di 13,6 milioni di euro, ma non è stato completato. La realizzazione di un’infrastruttura considerata strategica per ridurre il traffico pesante nella zona sembra essere rimasta incompiuta. La situazione solleva preoccupazioni sul futuro del porto e sulla gestione delle risorse pubbliche destinate all’opera. La mancanza di avanzamenti evidenzia ritardi e problemi di realizzazione nell’ambito degli interventi previsti.