Imperia 13 temi cruciali in aula | tra porto e futuro del centro

Il Consiglio Comunale di Imperia si prepara a riunirsi il 28 aprile per discutere di 13 argomenti di carattere amministrativo. Tra i punti all'ordine del giorno ci sono questioni legate allo sviluppo del porto e alle attività commerciali del centro cittadino. Le deliberazioni riguardano aspetti che influenzano direttamente l’economia locale e i servizi offerti alla popolazione. La riunione si concentra su questioni di interesse pubblico e di gestione amministrativa.

? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Imperia si riunisce il 28 aprile per 13 temi amministrativi.. Le decisioni su porto e commercio impattano l'economia e i servizi del bacino imperiese.. Il prossimo 28 aprile, alle ore 15:00, il Consiglio Comunale di Imperia si riunirà per affrontare una sessione densa di temi amministrativi e politici che toccano da vicino la gestione del territorio, le finanze locali e la vita quotidiana dei cittadini. L’ordine del giorno, che conta ben 13 punti, vedrà l’apertura dei lavori con le comunicazioni del sindaco, seguite dall’esame di una convenzione per la gestione associata di alcuni servizi tecnico-amministrativi tra la Provincia e il Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia, 13 temi cruciali in aula: tra porto e futuro del centro 10 Ruthless Queens History Refused to Forget | Bedtime History Documentary Notizie correlate High School Game 2026: studenti in gara su temi sociali cruciali, dalla sicurezza stradale alla violenza di genere.Centinaia di classi di istituti superiori in tutta Italia si preparano a una competizione unica nel suo genere, High School Game 2026, una sfida... Imperia: 3 navette autonome collegano Porto MaurizioImperia sta per cambiare volto: il Ministero dei Trasporti ha dato il via libera alla sperimentazione di navette autonome sulla pista ciclabile.