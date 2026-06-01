Trekking astronomico a Riparbella

Da pisatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno a Riparbella torna uno degli appuntamenti più suggestivi organizzati dall'associazione Green Riders Experience: il Trekking Astronomico 'Verso il Solstizio', un'esperienza immersiva che unisce escursionismo, osservazione del cielo, convivialità e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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