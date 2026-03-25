Venerdì 27 marzo alle 18:00 si svolgerà l’evento “Pugliarte sotto le stelle – Archeo Trekking Astronomico” nella Foresta di Mercadante, situata nell’Alta Murgia. L’iniziativa prevede un percorso tra natura e osservazione del cielo stellato, offrendo ai partecipanti un’esperienza di archeo trekking in un luogo noto per la sua bellezza naturale e storica.

Venerdì 27 marzo – ore 18:00PugliArte sotto le stelle – Archeo Trekking AstronomicoUn’esperienza unica tra natura e cielo stellato nella suggestiva Foresta di Mercadante, uno dei luoghi più affascinanti dell’Alta Murgia. Partiremo al tramonto per un trekking immerso nel silenzio del bosco, tra sentieri e paesaggi naturali, per poi fermarci sotto il cielo notturno e lasciarci guidare nell’osservazione astronomica. Dalle ore 19:30, accompagnati dall’astrofilo Giuseppe Livrieri, osserveremo alcuni degli spettacoli più suggestivi del cielo: il “bacio” di Giove, la Luna e le stelle Castore e Polluce, in un racconto coinvolgente tra scienza e meraviglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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