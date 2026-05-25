Trekking astronomico – il pulo di Altamura
Venerdì 29 alle 20:00 si svolgerà un trekking astronomico nel Pulo di Altamura, la più grande dolina carsica dell’Alta Murgia. L’evento prevede un percorso a piedi tra natura e geologia, con osservazioni del cielo notturno. L’iniziativa si svolge nel cuore dell’area, offrendo l’opportunità di esplorare il paesaggio carsico e l’osservazione astronomica in un contesto naturale. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere da vicino il territorio e il cielo.
Venerdì 29 – ore 20.00*Trekking Astronomico – Il Pulo di Altamura*Una serata speciale tra natura, geologia e osservazione del cielo nel cuore dell’Alta Murgia, alla scoperta del Pulo di Altamura, la più grande dolina carsica del territorio murgiano.La protagonista della serata sarà la suggestiva. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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