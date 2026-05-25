Trekking astronomico – il pulo di Altamura

Notizia in breve

Venerdì 29 alle 20:00 si svolgerà un trekking astronomico nel Pulo di Altamura, la più grande dolina carsica dell’Alta Murgia. L’evento prevede un percorso a piedi tra natura e geologia, con osservazioni del cielo notturno. L’iniziativa si svolge nel cuore dell’area, offrendo l’opportunità di esplorare il paesaggio carsico e l’osservazione astronomica in un contesto naturale. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere da vicino il territorio e il cielo.