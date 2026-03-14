Visita di SIMEU al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo

Ieri, venerdì 13 marzo, il Direttivo della SIMEU ha visitato il Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Durante l’ispezione, i membri hanno esaminato le aree di emergenza e incontrato il personale sanitario presente. La visita si è concentrata sulla verifica delle condizioni e delle modalità di lavoro nel reparto di pronto intervento. Nessun evento particolare è stato segnalato durante l’evento.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Ieri, venerdì 13 marzo, si è svolta la visita del Direttivo della Società Italiana della Medicina di Emergenza-Urgenza (SIMEU) della Toscana all’ospedale San Donato, un’occasione di confronto a cui hanno partecipato il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Marco Torre, la direttrice sanitaria Barbara Innocenti, il direttore del pronto soccorso di Arezzo Maurizio Zanobetti che ha presentato il percorso di riorganizzazione della struttura avviato dall’Azienda, stimolato anche a seguito del confronto maturato durante l’evento promosso da SIMEU a Firenze il 7 novembre scorso. Facendo tesoro, infatti, delle proposte... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Visita di SIMEU al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo Articoli correlati Grosseto, donato un nuovo elettrocardiografo al pronto soccorso dell’ospedaleGrosseto, 19 febbraio 2026 – Un elettrocardiografo (Ecg) di ultima generazione è stato donato al pronto soccorso dell’ospedale “Misericordia” di... Pronto Soccorso San Donato di Arezzo: l’Asl Toscana sud est prepara un piano per migliorare il servizioArezzo, 22 dicembre 2025 – Pronto Soccorso San Donato di Arezzo: l’Asl Toscana sud est prepara un piano per migliorare il servizio. Altri aggiornamenti su Visita di SIMEU al Pronto Soccorso... Discussioni sull' argomento Violenza in Pronto Soccorso, gli operatori chiedono più investimenti nel SSN; Violenza contro gli operatori sanitari. Simeu: Serve rispetto, ma anche riforme strutturali; Sanita': Simeu, investire nel pronto soccorso per arginare le aggressioni; Violenza nei Pronto soccorso, SIMEU: sintomo di un sistema in affanno. Visita di SIMEU al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di ArezzoDurante la visita, il Direttivo Simeu Toscana, con il presidente Giuseppe Pepe, ha avuto modo di conoscere da vicino il funzionamento del pronto soccorso del San Donato, esprimendo grande ... lanazione.it "Sono atterrato a Beirut per una visita di solidarietà al popolo libanese. Non hanno scelto questa guerra. Vi sono stati trascinati". A dirlo il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Le Nazioni Unite ed io - ha assicurato - non risparmieremo alcuno sforzo - facebook.com facebook Oggi in #Sogei visita di Sergio Liardo, Amm. Isp. Capo Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Al centro il rafforzamento della collaborazione su innovazione e trasformazione digitale a supporto delle missioni della x.com