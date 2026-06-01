Tre miliardi di euro 48 km 15 cavalcavia | presto i primi treni sulla Tav Brescia-Verona

Entro le prime settimane del 2027, sarà attivata la linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità tra Brescia Est e Verona. La tratta, lunga 48 chilometri, prevede la realizzazione di tre miliardi di euro di investimenti e comprende 15 cavalcavia. I cantieri, ormai in fase avanzata, si estendono anche nel Bresciano, con lavori che proseguono per completare la rete entro la scadenza stabilita. La linea collegherà le due città con un servizio veloce e potenziato.

I cantieri dell'alta velocità che si perdono a vista d'occhio anche nel Bresciano hanno una data di scadenza ufficiale: entro le prime settimane del 2027 la nuova linea AVAC (alta velocità e alta capacità) Brescia Est-Verona avrà la sua "attivazione definitiva". Questo significa che i treni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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