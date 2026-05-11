Blocco treni Brescia-Verona | caos su Frecciarossa ed Eurocity

Tra il 24 e il 29 maggio, alcuni treni Frecciarossa tra Brescia e Verona saranno cancellati, causando disagi ai passeggeri. La linea è soggetta a interruzioni che coinvolgono anche i treni Eurocity, con alcune stazioni che verranno saltate. Il caldo elevato sta influendo sui binari tra le due città, contribuendo ai problemi sulla rete ferroviaria. La circolazione è stata parzialmente sospesa in diverse fasce orarie.

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? Domande chiave Quali stazioni salteranno i Frecciarossa tra il 24 e il 29 maggio?. Come influirà il calore sui binari tra Brescia e Verona?. Chi deve prenotare obbligatoriamente il bus sostitutivo per Domodossola?. Quando i blocchi totali della linea diventeranno più critici?.? In Breve Interventi tra Rezzato, Bivio Mazzano e Lonato dalle 09:45 alle 12:10.. Picco disagi tra il 21 e il 29 maggio con molti più treni coinvolti.. Cancellazioni Eurocity 41, 46 e 146 verso Domodossola il 30 e 31 maggio.. Prenotazione obbligatoria bus sostitutivi per collegamenti internazionali fine maggio.. Tra l’11 e il 29 maggio 2026, la circolazione ferroviaria sulla tratta Brescia-Verona subirà pesanti limitazioni a causa di interventi di manutenzione programmata gestiti da Rete Ferroviaria Italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco treni Brescia-Verona: caos su Frecciarossa ed Eurocity ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dicembre 2025 - AV/AC Verona-Padova: in volo sul futuro tracciato della nuova linea Notizie correlate Blocco treni in Molise: i cantieri fermano i Frecciarossa a maggio? Cosa sapere Sospensione Frecciarossa a maggio sulla tratta Termoli-Lesina per lavori di raddoppio binari. Leggi anche: E' caos treni dopo la frana in Molise: saltano le fermate del Frecciarossa a Rimini