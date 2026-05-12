Raddoppio ferroviario Ripalta-Lesina attivi i primi 4 km | treni in transito sul tracciato sopraelevato

Da oggi la circolazione ferroviaria sulla linea Termoli – Lecce è tornata regolare. Rete Ferroviaria Italiana ha attivato i primi quattro chilometri di binario sulla tratta Ripalta-Lesina, che è in fase di raddoppio. I treni stanno transitando sul tracciato sopraelevato, rendendo possibile il traffico sulla linea. La messa in funzione riguarda i primi 4 km di questa nuova sezione ferroviaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui