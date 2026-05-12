Raddoppio ferroviario Ripalta-Lesina attivi i primi 4 km | treni in transito sul tracciato sopraelevato
Da oggi la circolazione ferroviaria sulla linea Termoli – Lecce è tornata regolare. Rete Ferroviaria Italiana ha attivato i primi quattro chilometri di binario sulla tratta Ripalta-Lesina, che è in fase di raddoppio. I treni stanno transitando sul tracciato sopraelevato, rendendo possibile il traffico sulla linea. La messa in funzione riguarda i primi 4 km di questa nuova sezione ferroviaria.
Da oggi torna regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Termoli – Lecce. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato i primi quattro chilometri di binario sulla nuova tratta Ripalta-Lesina in fase di raddoppio.I treni ora circolano su un nuovo tracciato che è sopraelevato rispetto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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