Ravenna celebra il mare | tre giorni di eventi tra Darsena e Marina

Da domani al 12 aprile, Ravenna ospiterà una serie di eventi dedicati al mare nella Darsena e alla Marina, in occasione della Giornata Nazionale del Mare. La città si prepara a celebrare questa ricorrenza in concomitanza con la recente designazione di Ravenna come Capitale Italiana del Mare 2026. L’iniziativa prevede diverse attività che coinvolgeranno cittadini e visitatori, creando un momento di aggregazione e commemorazione.

Dal 10 al 12 aprile 2026 la Darsena di Ravenna e Marina di Ravenna, in occasione della Giornata Nazionale del Mare e della recente nomina di Ravenna come la Capitale Italiana del Mare 2026, si animeranno per festeggiare tutti insieme con una grande Festa del Mare. Tre giorni di musica, visite guidate e spettacoli per tutte le età, tra i luoghi simbolo che raccontano il profondo legame tra Ravenna e le sue acque, arricchiti dai sapori della tradizione locale. Un’intera giornata immersiva dedicata al mare, alle sue tradizioni, al lavoro, alla sostenibilità e al futuro. Un evento aperto a tutti, studenti, famiglie, cittadini e appassionati per conoscere la cultura e le tradizioni marinare, il vasto mondo produttivo, economico, ambientale, culturale, scientifico e sportivo che ruota attorno alla risorsa “mare”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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