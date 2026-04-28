Biennale del mare e dell' acqua inaugurata la nuova sede al Cisternino di città | Già al lavoro per l' edizione del 2027

Da livornotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata questa mattina al Cisternino di Città la nuova sede della Biennale del Mare e dell’Acqua, un momento che segna l’inizio di un percorso più stabile per l’organizzazione. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco e il consiglio direttivo, che hanno preso parte ai discorsi ufficiali. L’obiettivo è di prepararsi per l’edizione del 2027, con un’attenzione particolare alla struttura che ospiterà le attività future.

Una sede stabile per iniziare a strutturare il lavoro in vista della prossima edizione. È stata inaugurata questa mattina di marteedì 28 aprile, al Cisternino di Città, la nuova "casa" della Biennale del Mare e dell'Acqua, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, del consiglio direttivo e della.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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