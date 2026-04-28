Biennale del mare e dell' acqua inaugurata la nuova sede al Cisternino di città | Già al lavoro per l' edizione del 2027

È stata inaugurata questa mattina al Cisternino di Città la nuova sede della Biennale del Mare e dell’Acqua, un momento che segna l’inizio di un percorso più stabile per l’organizzazione. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco e il consiglio direttivo, che hanno preso parte ai discorsi ufficiali. L’obiettivo è di prepararsi per l’edizione del 2027, con un’attenzione particolare alla struttura che ospiterà le attività future.

Una sede stabile per iniziare a strutturare il lavoro in vista della prossima edizione. È stata inaugurata questa mattina di marteedì 28 aprile, al Cisternino di Città, la nuova "casa" della Biennale del Mare e dell'Acqua, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, del consiglio direttivo e della.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Manfredonia, inaugurata la nuova sede dell’Associazione Amici del PresepioUn momento speciale, carico di emozione e significato: l’inaugurazione della nuova Sede della nostra Associazione. Colleferro. È stata inaugurata al secondo piano dell’Auditorium “Fabbrica della Musica” la nuova sede dell’Associazione Club 2000 ModellistiLa nuova sede offre spazi luminosi e nuovi allestimenti, le sale del museo sono tematiche e dedicate ai mezzi civili e militari, agli aerei, ai mezzi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Boemia sta sul mare: alla Biennale Internazionale Donna l’utopia diventa strumento critico; A Genova nasce BEST, summit biennale sulla Blue Economy; Biennale Arte 61, Cile e Argentina fra illusioni e saline; Biennale a Malta. Biennale Architettura 2027: aperto il bando per il curatore del Padiglione ItaliaTERRÆ AQUÆ. L’Italia e l’Intelligenza del mare, a cura di Guendalina Salimei, Padiglione Italia alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia La DGCC – Direzione Generale ... exibart.com Biennale a MaltaLa Biennale di Malta avrebbe potuto rappresentare un’occasione importante per il paese: una presenza numerosa avrebbe contribuito a riequilibrare l’immagine, oggi indebolita dall’assenza evidente ... doppiozero.com Il Ministero degli Esteri di Israele ha criticato la giuria della Biennale di Venezia dopo l’esclusione del Padiglione dai premi, accusando la manifestazione di boicottaggio e politicizzazione - facebook.com facebook La Giuria della Biennale Arte: "Israele e Russia esclusi dai premi. Non considereremo i Paesi i cui leader sono accusati di crimini contro l'umanità" #ANSA x.com