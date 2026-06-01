Tre giorni di festeggiamenti con mozzarella pizza arrosticini lumache e caciocavallo impiccato a Casalba

A Casalba, frazione di Macerata Campania, è iniziata la quarta edizione della Festa della Mozzarella e della Pizza, che durerà tre giorni. L’evento propone piatti tipici come arrosticini, lumache e caciocavallo impiccato, attirando numerosi visitatori. La manifestazione si svolge nella frazione e prevede vari stand gastronomici e momenti di intrattenimento.

E' iniziato il conto alla rovescia a Macerata Campania per la quarta edizione della Festa della Mozzarella e della pizza, in programma nella frazione di Casalba.Ad organizzare l'evento è la Parrocchia SS. Maria delle Grazie con la partecipazione del Comitato Festeggiamenti Casalba. Tre i giorni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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