Tre giorni di festeggiamenti a Paglieta per i santi canziani

Da chietitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Paglieta, sono in programma tre giorni di festeggiamenti dedicati ai santi Canzio, Canziano e Canzianilla, dal 29 al 31 maggio 2026. La comunità si sta organizzando per le celebrazioni religiose e gli eventi tradizionali che coinvolgono la città. Le date sono state comunicate in vista delle festività, che attirano residenti e visitatori nella zona. La preparazione delle manifestazioni è in corso.

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Paglieta si prepara ai festeggiamenti dedicate ai santi Canzio, Canziano e Canzianilla, che si terranno dal 29 al 31 maggio 2026. La ricorrenza, profondamente radicata nella memoria storica del paese, rappresenta un appuntamento di particolare rilievo per la comunità, che rinnova annualmente il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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