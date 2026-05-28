Tre giorni di festeggiamenti a Paglieta per i santi canziani
A Paglieta, sono in programma tre giorni di festeggiamenti dedicati ai santi Canzio, Canziano e Canzianilla, dal 29 al 31 maggio 2026. La comunità si sta organizzando per le celebrazioni religiose e gli eventi tradizionali che coinvolgono la città. Le date sono state comunicate in vista delle festività, che attirano residenti e visitatori nella zona. La preparazione delle manifestazioni è in corso.
Paglieta si prepara ai festeggiamenti dedicate ai santi Canzio, Canziano e Canzianilla, che si terranno dal 29 al 31 maggio 2026. La ricorrenza, profondamente radicata nella memoria storica del paese, rappresenta un appuntamento di particolare rilievo per la comunità, che rinnova annualmente il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Tre statue di santi decapitate in pochi giorni, choc a FrosinoneA Frosinone, tre statue di santi sono state decapitate in pochi giorni, suscitando sconcerto nella comunità locale.
Si è costituito il Comitato Festeggiamenti per i Santi PatroniA San Prisco è stato formato il Comitato Festeggiamenti dedicato ai Santi Patroni, San Prisco e Santa Matrona.
Temi più discussi: Tre giorni di inclusione, spettacoli e divertimento al Parco Novi Sad; Per Le Felloniche tre giorni di festa; A Rio si celebra il mare: tre giorni di eventi, sport e tradizione; Sulle vie dei libri a Tolmezzo: tre giorni di eventi.
Tre giorni di festeggiamenti? Il minimo per il DucaConte! facebook
Il 29 maggio non è una ricorrenza sportiva e non lo sarà mai. È un giorno di profondo dolore e silenzio dedicato esclusivamente al ricordo delle 39 vittime e dei feriti di Bruxelles. Scrivo queste parole con il cuore colmo di tristezza, a tre giorni dalla ricorrenza d x.com
Porto Salvo, è qui la festa: gran finale con il concerto di Baby K, successo per la tre giorni di celebrazioni tra fede e musicaIl programma religioso e civile ha accompagnato la ricorrenza del martedì dopo Pentecoste in onore di Maria Santissima: dai momenti dedicati ai bambini allo spettacolo degli Antigua, fino all’esibizio ... ilvibonese.it
Inizia i festeggiamenti con i nuovi Edonisti di Slaanesh reddit
La Festa del Provolone del Monaco Dop: un successo di passione e tradizione lungo venti anniNapoli, 26 Maggio - Conclusi con un bagno di folla i festeggiamenti per i venti anni del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop. Tre giorni di ... sciscianonotizie.it