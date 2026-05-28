Tre giorni di festeggiamenti a Paglieta per i santi canziani

Notizia in breve

A Paglieta, sono in programma tre giorni di festeggiamenti dedicati ai santi Canzio, Canziano e Canzianilla, dal 29 al 31 maggio 2026. La comunità si sta organizzando per le celebrazioni religiose e gli eventi tradizionali che coinvolgono la città. Le date sono state comunicate in vista delle festività, che attirano residenti e visitatori nella zona. La preparazione delle manifestazioni è in corso.