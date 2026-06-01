Travesio brucia il bosco nella zona di casera Davass

Da pordenonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha interessato il bosco nella zona di Casera Davass nel pomeriggio di domenica 31 maggio. Le fiamme sono state segnalate in una zona di montagna nel comune di Travesio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno operando per spegnere il rogo. Non sono stati riportati feriti o evacuazioni. La causa dell’incendio non è ancora nota.

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Un incendio è stato segnalato nel pomeriggio di domenica 31 maggio in località Casera Davass, nel comune di Travesio. La Sala Operativa Regionale ha ricevuto l’allarme alle 15.22 e, dopo il contatto con la sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone, è emerso che si tratterebbe probabilmente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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