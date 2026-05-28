Brucia il vecchio mulino | pomeriggio di fiamme e paura per il bosco

Nel pomeriggio un incendio ha distrutto un vecchio mulino abbandonato nella località Acquabianca, nel Comune di Tiglieto. Le fiamme hanno generato molto fumo e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto per domare le fiamme. Il rogo ha interessato anche il bosco circostante, creando momenti di preoccupazione nella zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Un pomeriggio di paura e fumo nel cuore dell'entroterra genovese. I vigili del fuoco sono intervenuti d'urgenza nel Comune di Tiglieto, per l'esattezza in località Acquabianca, a causa di un violento incendio che ha avvolto e letteralmente divorato un vecchio mulino abbandonato.Vecchio mulino a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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