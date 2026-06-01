Dopo 12 ore di operazioni di salvataggio, lo speleologo è stato estratto dalla grotta dei Cinghiali Volanti, situata a 120 metri di profondità sulle montagne di Garessio. La squadra di soccorso ha lavorato senza sosta per tutta la notte per raggiungere e mettere in sicurezza la persona intrappolata. Nessuna altra persona è coinvolta nell’incidente. La zona è stata messa in sicurezza durante le operazioni di recupero.

Dopo 12 lunghe ore è stato fortunatamente tratto in salvo il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5,40 di questa mattina l’intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo ed è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. Lo speleologo era bloccato da un grosso masso che gli impediva di muovere una gamba. Il masso si sarebbe staccato al suo passaggio e i compagni di escursione hanno segnalato l’incidente. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato in una grotta a 120 metri di profondità

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Recuperato dopo 12 ore lo speleologo bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti a 120 metri di profonditàLo speleologo ventenne è stato estratto dopo 12 ore dalla grotta dei Cinghiali Volanti a 120 metri di profondità, a Garessio.

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Tratto in salvo lo speleologo 20enneE' stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti,sulle montagne di Garessio,in provincia di Cuneo. rainews.it

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