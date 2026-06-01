Recuperato dopo 12 ore lo speleologo bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti a 120 metri di profondità

Lo speleologo ventenne è stato estratto dopo 12 ore dalla grotta dei Cinghiali Volanti a 120 metri di profondità, a Garessio. È stato trovato bloccato nel pomeriggio di domenica e trasferito in superficie poco dopo la mezzanotte. La squadra di soccorso ha lavorato senza sosta per tutta la notte. Nessuna informazione sulle sue condizioni di salute.

Tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo ventenne intrappolato nella grotta a Garessio, in provincia di Cuneo, dal pomeriggio di domenica. La maxioperazione di salvataggio del Soccorso Alpino e Speleologico si è conclusa oggi alle ore 5:40. L'uomo è stato portato in ospedale ferito a una gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Speleologo bloccato a 120 metri di profondità, corsa contro il tempo nella Grotta dei Cinghiali VolantiUn speleologo è rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel Cuneese.

Speleologo bloccato nella Grotta dei Cinghiali Volanti vicino Cuneo, immobilizzato da un masso: i soccorsiUn speleologo si trova bloccato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti vicino a Garessio, in provincia di Cuneo.

Temi più discussi: Uno speleologo è bloccato nella grotta dei Cinghiali volanti a 120 metri di profondità a Garessio; Speleologo bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti: corsa contro il tempo per salvarlo; SALVATO IL GIOVANE SPELEOLOGO RIMASTO INTRAPPOLATO A 120 METRI DI PROFONDITA.

Tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato nella grottaÈ stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. (ANSA ... ansa.it

Speleologo salvato in una grotta a 120 metri di profondita a Cuneo: ha 20 anni, è rimasto incastrato lì dentro per 12 oreLo speleologo intrappolato dal pomeriggio in una grotta nel Cuneese, è un giovane ligure, di circa vent'anni. Lo si apprende mentre il Soccorso alpino è impegnato per cercare ... ilgazzettino.it