Uno speleologo è stato estratto vivo da una grotta a 120 metri di profondità dopo essere rimasto intrappolato per 12 ore. L’intervento di salvataggio si è concluso con successo nella zona delle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo.

Dodici ore per salvarlo, intrappolato a 120 metri di profondità, nella pancia delle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Il giovane speleologo che stava esplorando la “Grotta dei Cinghiali Volanti” il 31 maggio, è stato estratto vivo alle 5.40: alle operazioni di soccorso hanno partecipato 53 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria. Il ventenne ligure ora è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. Il giovane stava esplorando la cavità, il cui ingresso si trova a 1.200 metri di quota, con un gruppo di speleologi. Arrivati al fondo della grotta, un grosso masso si sarebbe staccato dalla parete, come riporta il Corriere della Sera, bloccando la gamba del ventenne sotto 250 chili di roccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuneo, estratto vivo a 120 metri di profondità: speleologo salvato dopo 12 ore in una grotta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Speleologo salvato in una grotta a 120 metri di profondità a Cuneo, è rimasto incastrato per 12 ore

Notizie e thread social correlati

Speleologo bloccato a 120 metri nella grotta dei Cinghiali Volanti nel cuneese estratto vivo dopo 12 oreUno speleologo è stato recuperato vivo dopo essere rimasto bloccato per circa 12 ore a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel...

Cuneo, giovane speleologo intrappolato a 120 metri sotto terra: salvato dopo una maratona di 12 oreDopo dodici ore di operazioni di salvataggio, i soccorritori hanno estratto vivo un giovane speleologo di 20 anni rimasto intrappolato a 120 metri di...

Temi più discussi: Cuneo, tratto in salvo dopo 12 ore speleologo intrappolato in grotta; Cuneo, il Soccorso alpino libera lo speleologo bloccato in una grotta: sta bene; Tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato nella grotta; Speleologo bloccato a 120 metri nella grotta dei Cinghiali Volanti nel cuneese estratto vivo dopo 12 ore.

Il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo, è stato estratto vivo dopo 12. L'azione di soccorso si è conclusa alle 5:40 di questa mattina: nelle op x.com

Salvato lo speleologo intrappolato nella grotta dei Cinghiali Volanti nel Cuneese. Estratto vivo dopo 12 oreIl 20enne ligure era bloccato a 120 metri di profondità. E’ stato riportato in superficie alle 5,40 di questa mattina. Nell’intervento impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologi ... quotidiano.net

Le voci di sollievo, gli interni della grotta con il salvataggio dello speleologo nel cuneeseLe immagini dei soccorsi del 20enne ligure tratto in salvo dopo che era rimasto bloccato a 120 metri di profondità in una grotta nei pressi di Garessio, in provincia di Cuneo ... msn.com