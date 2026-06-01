Trasporto pubblico locale | Inaccettabile la decisione di Csc di licenziare 11 lavoratori
L’azienda Csc di Latina ha deciso di licenziare 11 lavoratori, una scelta considerata inaccettabile in un momento in cui il nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile propone di potenziare il trasporto pubblico locale. La decisione arriva mentre si discute di migliorare il servizio e aumentare l’occupazione nel settore.
“La decisione dell’azienda Csc di Latina di procedere al licenziamento di 11 lavoratori è inaccettabile: in un momento in cui il nuovo Pums presentato al Comune propone giustamente il potenziamento del trasporto pubblico locale, l’azienda decide di ridurre l’occupazione invece che incentivarla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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