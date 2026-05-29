Trasporto pubblico locale Csc apre la procedura di mobilità per 11 dipendenti
Csc, società responsabile del trasporto pubblico locale a Latina, ha avviato una procedura di mobilità per 11 dipendenti. La decisione riguarda il trasferimento o il licenziamento del personale coinvolto. La comunicazione è stata ufficializzata nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi previsti. La misura interessa esclusivamente il personale dipendente di Csc e si inserisce in un processo di riorganizzazione aziendale.
Procedura di mobilità per 11 dipendenti da parte di Csc, la società che gestisce il trasporto pubblico locale a Latina. Alla base ci sarebbe il fermo dei finanziamenti regionali per gli anni 2024 2025. La società si troverebbe a fronteggiare una gravissima situazione di difficoltà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Trasporto pubblico locale, Csc apre procedura di mobilità per 11 dipendentiCsc, la società che gestisce il trasporto pubblico locale a Latina, ha avviato una procedura di mobilità per 11 dipendenti.
Csc in crisi di liquidità, a rischio lo stipendio dei lavoratori del trasporto pubblico localeLa Csc, l’azienda responsabile del trasporto pubblico locale in città, sta attraversando una grave crisi di liquidità.
Argomenti più discussi: Trasporto pubblico locale: l'aria condizionata non funziona, corse dei bus saltate; Allarme caldo sui bus, ieri nel Capoluogo saltate cinque corse; Trasporto pubblico: Latina penalizzata. Dalla Regione nessun aumento di contributi; Le notizie più importanti di oggi 27 maggio 2026 a Latina e in provincia.
CASILLO: POTENZIAMO INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DALLA REGIONE PROGRAMMATE RISORSE PER 1,79 MILIARDI DI EURO La Giunta regionale della Campania ha approvato nella seduta odierna una importante delibera facebook
Trasporto pubblico locale: l'aria condizionata non funziona, corse dei bus saltateL'intervento dell'amministrazione dopo i disagi di ieri e oggi; richiesti al gestore chiarimenti e un cambio di passo ... latinatoday.it