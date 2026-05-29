Trasporto pubblico locale Csc apre la procedura di mobilità per 11 dipendenti

Notizia in breve

Csc, società responsabile del trasporto pubblico locale a Latina, ha avviato una procedura di mobilità per 11 dipendenti. La decisione riguarda il trasferimento o il licenziamento del personale coinvolto. La comunicazione è stata ufficializzata nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi previsti. La misura interessa esclusivamente il personale dipendente di Csc e si inserisce in un processo di riorganizzazione aziendale.