Trasporto pubblico locale Csc apre procedura di mobilità per 11 dipendenti
Csc, la società che gestisce il trasporto pubblico locale a Latina, ha avviato una procedura di mobilità per 11 dipendenti.
Procedura di mobilità per 11 dipendenti da parte di Csc, la società che gestisce il trasporto pubblico locale a Latina. Alla base ci sarebbe il fermo dei finanziamenti regionali per gli anni 2024 2025. La società si troverebbe a fronteggiare una gravissima situazione di difficoltà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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