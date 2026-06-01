Trasporto pubblico locale il Comune invita ad abbonarsi | Agevolazioni fino all' 80%

Da ravennatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da oggi i biglietti singoli del trasporto pubblico locale passano da 1 euro a 2 euro. Il Comune invita gli utenti a sottoscrivere gli abbonamenti, offrendo sconti fino all’80%. Le nuove tariffe sono già operative e riguardano tutte le categorie di titoli di viaggio. L’obiettivo è incentivare l’uso degli abbonamenti e contenere l’incremento dei costi per i pendolari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da oggi entrano in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale che porteranno a un aumento dei costi dei biglietti singoli, che passano da 1.50 a 2 euro (validità 60 minuti), del multicorse da 10 da 14 a 18 euro e del mensile da 1 zona da 32 a 38 euro.Nel tentativo di incentivare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Richiesta ufficiale SINNOS al Comune di Cagliari per incontro su accessibilità - 21 marzo 2025

Video Richiesta ufficiale SINNOS al Comune di Cagliari per incontro su accessibilità - 21 marzo 2025

Notizie e thread social correlati

Trasporto pubblico, a Ravenna abbonamenti con agevolazioni e rimborsi fino all'80%A Ravenna, il trasporto pubblico introduce nuove agevolazioni sugli abbonamenti, con sconti e rimborsi fino all'80 percento.

Trasporto pubblico e sicurezza: "Agevolazioni sui treni regionali per gli agenti della polizia locale"Un rappresentante delle autorità ha annunciato che gli agenti della polizia locale che operano in Lombardia potranno usufruire di agevolazioni sui...

Temi più discussi: Trasporto pubblico locale, la Giunta comunale conferma e rafforza le agevolazioni per i cittadini; Trasporto pubblico locale, la Regione Marche rafforza il servizio: approvati dalla giunta i nuovi servizi flessibili a chiamata; Trasporto pubblico locale di Pesaro, Fano e Urbino: aggiornamento delle tariffe urbane; Trasporto pubblico locale: la Commissione Mobilità discute il ricorso Antitrust. Comune e sindacati confermano la volontà di mantenere ANM in house.

trasporto pubblico locale ilScioperi giugno 2026: quando si fermano treni, aeroporti e trasporto pubblicoFonte: Qualitytravel.it. Il mese di giugno 2026 si preannuncia come uno dei periodi più caldi e complessi... L'articolo originale, consultabile qui Scioperi giugno 2026: quando si fermano treni, aerop ... msn.com

trasporto pubblico locale ilCampania, Casillo: 'Potenziamo il trasporto pubblico locale'. Maxi piano sul rilancio di EavLa Giunta regionale della Campania ha approvato nella seduta odierna una importante delibera che assesta e razionalizza le risorse programmate a valere sul PR FEST 2021-2027 in materia di trasporti e ... lostrillone.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web