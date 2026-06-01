Trasporto pubblico locale il Comune invita ad abbonarsi | Agevolazioni fino all' 80%

Da oggi i biglietti singoli del trasporto pubblico locale passano da 1 euro a 2 euro. Il Comune invita gli utenti a sottoscrivere gli abbonamenti, offrendo sconti fino all’80%. Le nuove tariffe sono già operative e riguardano tutte le categorie di titoli di viaggio. L’obiettivo è incentivare l’uso degli abbonamenti e contenere l’incremento dei costi per i pendolari.

Da oggi entrano in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale che porteranno a un aumento dei costi dei biglietti singoli, che passano da 1.50 a 2 euro (validità 60 minuti), del multicorse da 10 da 14 a 18 euro e del mensile da 1 zona da 32 a 38 euro.Nel tentativo di incentivare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Richiesta ufficiale SINNOS al Comune di Cagliari per incontro su accessibilità - 21 marzo 2025

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