Trasporto pubblico a Ravenna abbonamenti con agevolazioni e rimborsi fino all' 80%

A Ravenna, il trasporto pubblico introduce nuove agevolazioni sugli abbonamenti, con sconti e rimborsi fino all'80 percento. La misura mira a favorire l'uso dei mezzi pubblici e ridurre l'impatto ambientale. Le modifiche riguardano tariffe ridotte per diverse categorie di utenti, con l’obiettivo di rendere più accessibile il servizio. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale in un’apposita delibera.

Per cercare di adottare politiche più sostenibili per l'ambiente, a Ravenna il trasporto pubblico viene incentivato tramite abbonamenti più economici. Fino al 31 agosto, per chi si è abbonato o si abbonerà tra l’1 febbraio e il 31 luglio, è possibile richiedere il rimborso del costo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Abbonamenti al trasporto pubblico: richieste aperte per sconti e rimborsiPer chi utilizza con frequenza il trasporto pubblico locale, è nuovamente possibile richiedere il rimborso parziale del costo sostenuto per... Netflix, rincari degli abbonamenti illegittimi: «Rimborsi fino a 500 euro ai clienti»Il tribunale di Roma ha accolto l’azione promossa da Movimento Consumatori contro Netflix Italia, accertando la vessatorietà - e quindi la nullità -... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sar Trasporti Ravenna: Settant’anni di storia e servizi in evoluzione; Scontro all'incrocio tra camion e autobus: soccorsi sul posto e code sulla statale; Start Romagna, stretta sui furbetti del bus: oltre 350mila verifiche nel 2025. Nuovi canali per acquistare i biglietti; Deportibus, Ravenna al centro del dibattito sulla portualità. Pagni: Il futuro del Paese passa dai porti. Trasporto pubblico: a Ravenna rimborsi fino all’80% per gli abbonamentiTorna il Bonus Idrocarburi: un'agevolazione per residenti che scelgono bus e treni. Domande entro il 31 agosto ... ravenna24ore.it Trasporto pubblico, il governo ritarda e taglia i fondi all’Emilia-RomagnaL’Emilia-Romagna attende 401 milioni di euro dallo Stato che avrebbero dovuto arrivare il 15 gennaio. Si tratta dei fondi nazionali per il trasporto ... ravennaedintorni.it Bonus trasporto pubblico ISEE #BonusTrasporti #bonustrasportopubblico - facebook.com facebook #Sciogliamoidubbi Abbonamenti al #trasporto pubblico, #detraibilità ed eventuali somme rimborsate dal datore di lavoro: tutto quello che c'è da sapere, nella puntata odierna de #LaPostadiFiscoOggi t.ly/aEAJC x.com