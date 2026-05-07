Un rappresentante delle autorità ha annunciato che gli agenti della polizia locale che operano in Lombardia potranno usufruire di agevolazioni sui treni regionali. La misura mira a offrire loro condizioni di viaggio più agevoli, nel rispetto delle norme vigenti. La decisione riguarda esclusivamente il trasporto regionale e si inserisce in un progetto volto a facilitare il pendolarismo degli operatori di polizia sul territorio.

"Vogliamo tranquillizzare tutti gli operatori della polizia locale: come abbiamo più volte affermato, è nostra ferma intenzione estendere le agevolazioni di viaggio sul servizio ferroviario regionale agli agenti che prestano servizio in Lombardia, nel pieno rispetto delle indicazioni di legge". Così gli assessori regionali Franco Lucente (con deleghe ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) in merito alla definizione delle agevolazioni a favore degli agenti della polizia locale. "Gli uffici competenti – si legge nella nota diramata ieri dalla Regione – sono al lavoro per individuare le modalità del sostegno, nel pieno rispetto della normativa regionale in vigore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trasporto pubblico e sicurezza: "Agevolazioni sui treni regionali per gli agenti della polizia locale"

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