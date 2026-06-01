trasporto del bimbo in ospedale i valori del nostro volontariato

Hanno garantito il trasporto del piccolo Bamba all’ ospedale Meyer di Firenze. Il bimbo è arrivato in Italia grazie a Ibrahima Dieng, presidente della Comunità senegalese di Pisa. Bamba, 5 anni, ha bisogno di cure che nel suo Paese non avrebbe potuto avere. La Pubblica assistenza di Cascina, dopo aver letto l’articolo su La Nazione, ha raccolto l’appello per cercare un trasporto per il bambino e ha garantito il servizio. Dieng ha ringraziato i vertici della Pa di Cascina ed è stato il direttore Marco Lo Cicero a rispondergli: "Siamo estremamente felici di sapere che il trasporto del bambino verso l’Ospedale Meyer si sia concluso positivamente; sapere di essere stati d’aiuto in un momento così delicato è per noi la ricompensa più grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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