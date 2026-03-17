A Cavallino Treporti, nel Veneziano, un bambino di tre anni è deceduto mentre veniva trasferito in ospedale. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si è trovata di fronte a una tragedia improvvisa. Le circostanze esatte dell’evento sono ancora al vaglio delle autorità, che stanno indagando sull’accaduto.

Cosa è successo a Cavallino Treporti?. Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Cavallino Treporti, nel Veneziano, dove un bambino di soli tre anni è morto durante il trasporto in ospedale. Una corsa contro il tempo che purtroppo si è trasformata in un epilogo drammatico. La famiglia aveva lanciato l’allarme nel pomeriggio del 17 marzo, contattando con urgenza i soccorsi dopo che le condizioni del piccolo, inizialmente compatibili con un malessere intestinale, erano precipitate nel giro di poche ore. Come si sono svolti i soccorsi e il trasporto verso Jesolo?. L’intervento è partito dall’abitazione della famiglia, nella frazione di Treporti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Dramma a Cavallino Treporti: bimbo di 3 anni muore durante il trasporto in ospedale

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