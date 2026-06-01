Trasformare il centro storico in una sorta di Disneyland | l' opinione del sociologo Francesco Mattioli
Il centro storico di Viterbo rischia di diventare una sorta di Disneyland, secondo il sociologo Francesco Mattioli. Nella sua analisi, evidenzia come la trasformazione dell'area stia portando a interventi che potrebbero alterare profondamente l'aspetto originale del quartiere. La discussione riguarda la crisi dei centri storici e le possibili conseguenze di interventi troppo invasivi, che rischiano di cambiare il volto tradizionale della zona.
Sociologia della crisi dei centri storici. Nell'attuale dibattito sulla crisi del centro storico viterbese, mi corre l'obbligo, professionale di sociologo ma anche di cittadino viterbese, di offrire un contributo di nozioni da cui partire per ogni considerazione e progettualità sull'argomento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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