Trasformare il centro storico in una sorta di Disneyland | l' opinione del sociologo Francesco Mattioli

Da viterbotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il centro storico di Viterbo rischia di diventare una sorta di Disneyland, secondo il sociologo Francesco Mattioli. Nella sua analisi, evidenzia come la trasformazione dell'area stia portando a interventi che potrebbero alterare profondamente l'aspetto originale del quartiere. La discussione riguarda la crisi dei centri storici e le possibili conseguenze di interventi troppo invasivi, che rischiano di cambiare il volto tradizionale della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sociologia della crisi dei centri storici. Nell'attuale dibattito sulla crisi del centro storico viterbese, mi corre l'obbligo, professionale di sociologo ma anche di cittadino viterbese, di offrire un contributo di nozioni da cui partire per ogni considerazione e progettualità sull'argomento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Napoli è diventato una sorta di esercito della salvezza del palloneIl Napoli ha recentemente mantenuto una serie di risultati positivi, confermando il suo ruolo di squadra affidabile nel campionato.

Una nuova tac al poliambulatorio "Centro" dell'Asp: la stanza si ispira alle cupole del centro storicoÈ stata resa operativa una nuova tomografia computerizzata presso il poliambulatorio “Centro” dell’Asp di Palermo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web