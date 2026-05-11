Il Napoli è diventato una sorta di esercito della salvezza del pallone
Il Napoli ha recentemente mantenuto una serie di risultati positivi, confermando il suo ruolo di squadra affidabile nel campionato. La partita più recente ha visto i partenopei affrontare un Bologna che si è presentato in campo con un atteggiamento aggressivo e determinato. La sfida si è svolta allo stadio Maradona, dove il team di casa ha conquistato i tre punti grazie a una prestazione solida e compatta.
Il Napoli è una mensa dei poveri sempre aperta. Ora ci tocca il supplizio delle dodici e trenta, l'orario del ragù domenicale. Hojlund in versione Atlante Dc Napoli 18042026 - campionato di calcio serie A Napoli-Lazio foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Vanja Milinkovic Savic , una mensa dei poveri sempre aperta che distribuisce gioie e punti a chiunque passi di lì, persino a un Bologna che si è presentato al Maradona col piglio del ladro di polli che vuol portar via l’osso e seppellirlo in giardino. Finisce con un rovescio che sa di beffa e di stanchezza, una di quelle partite che ti lasciano in bocca il sapore del caffè dimenticato sul fuoco: amaro e bruciato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Il Napoli è diventato una sorta di esercito della salvezza del pallone Il Napoli è una mensa dei poveri sempre aperta. Ora ci tocca il supplizio delle dodici e trenta, l'orario del ragù domenicale. Hojlund in versione Atlante. Di Armando De Martino (link nel primo facebook
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