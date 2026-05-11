Il Napoli ha recentemente mantenuto una serie di risultati positivi, confermando il suo ruolo di squadra affidabile nel campionato. La partita più recente ha visto i partenopei affrontare un Bologna che si è presentato in campo con un atteggiamento aggressivo e determinato. La sfida si è svolta allo stadio Maradona, dove il team di casa ha conquistato i tre punti grazie a una prestazione solida e compatta.

Il Napoli è una mensa dei poveri sempre aperta. Ora ci tocca il supplizio delle dodici e trenta, l'orario del ragù domenicale. Hojlund in versione Atlante Dc Napoli 18042026 - campionato di calcio serie A Napoli-Lazio foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Vanja Milinkovic Savic , una mensa dei poveri sempre aperta che distribuisce gioie e punti a chiunque passi di lì, persino a un Bologna che si è presentato al Maradona col piglio del ladro di polli che vuol portar via l’osso e seppellirlo in giardino. Finisce con un rovescio che sa di beffa e di stanchezza, una di quelle partite che ti lasciano in bocca il sapore del caffè dimenticato sul fuoco: amaro e bruciato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli è diventato una sorta di esercito della salvezza del pallone

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