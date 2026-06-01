Trapianti rafforzata la rete post operatoria e non solo Ecco tutte le novità previste dal nuovo modello organizzativo
La Giunta regionale ha approvato un nuovo modello organizzativo per la rete trapiantologica, con l’obiettivo di assicurare una continuità di cura e una presa in carico più efficace sul territorio. La riforma prevede il rafforzamento della rete post-operatoria e l’introduzione di nuove procedure per migliorare il supporto ai pazienti dopo il trapianto. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di attuazione o sui tempi di implementazione.
ANCONA – Garantire continuità di cura e presa in carico sul territorio: questi gli obiettivi del nuovo modello organizzativo per i pazienti della rete trapiantologica approvato dalla Giunta regionale la scorsa settimana.Si tratta di un intervento che rafforza in particolare, ma non solo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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