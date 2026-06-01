Trapianti rafforzata la rete post operatoria e non solo Ecco tutte le novità previste dal nuovo modello organizzativo

Notizia in breve

La Giunta regionale ha approvato un nuovo modello organizzativo per la rete trapiantologica, con l’obiettivo di assicurare una continuità di cura e una presa in carico più efficace sul territorio. La riforma prevede il rafforzamento della rete post-operatoria e l’introduzione di nuove procedure per migliorare il supporto ai pazienti dopo il trapianto. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di attuazione o sui tempi di implementazione.