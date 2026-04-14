Ospedale Cardarelli inaugurate due nuove strutture | tutte le novità previste
Oggi l’ospedale Cardarelli ha aperto due nuove strutture: un reparto di medicina di Emergenza e Urgenza e un’unità di terapia intensiva coronarica (UTIC). Le nuove aree sono dotate di tecnologie moderne e sono state riorganizzate per migliorare l’assistenza ai pazienti. La presentazione delle strutture è stata accompagnata da un evento ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti dell’ospedale e delle autorità sanitarie locali.
Da oggi i cittadini campani possono contare su un nuovo reparto di medicina di Emergenza e Urgenza e un reparto UTIC all’avanguardia non solo nella gestione assistenziale, ma anche nell’organizzazione degli spazi e nelle tecnologie. Le due nuove strutture si trovano presso l’ospedale Antonio.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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