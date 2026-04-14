Ospedale Cardarelli inaugurate due nuove strutture | tutte le novità previste

Oggi l’ospedale Cardarelli ha aperto due nuove strutture: un reparto di medicina di Emergenza e Urgenza e un’unità di terapia intensiva coronarica (UTIC). Le nuove aree sono dotate di tecnologie moderne e sono state riorganizzate per migliorare l’assistenza ai pazienti. La presentazione delle strutture è stata accompagnata da un evento ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti dell’ospedale e delle autorità sanitarie locali.