Il nuovo 730 precompilato | ecco tutte le novità

La campagna di dichiarazione dei redditi 2026 si avvia con l’introduzione di nuove funzionalità nel modello 730 precompilato. Le novità riguardano aggiornamenti tecnici e procedure, con l’obiettivo di semplificare la compilazione per i contribuenti. La piattaforma digitale viene potenziata per consentire un’interazione più diretta tra Agenzia delle Entrate e utenti, puntando a rendere più efficiente il processo di presentazione delle dichiarazioni.

La stagione dichiarativa 2026 si apre con un segnale preciso: il Fisco punta con sempre maggiore decisione sulla precompilata come strumento centrale del rapporto con i contribuenti. Dal 30 aprile il modello 730 sarà disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate e, come accade ormai da alcuni anni, non si tratterà soltanto di una scadenza tecnica. Dietro la macchina della dichiarazione già impostata si legge infatti una strategia più ampia: ridurre gli errori, spingere sull’autonomia digitale dei cittadini, limitare il ricorso agli intermediari e concentrare i controlli dove emergono reali anomalie. Il risultato è un modello che, almeno sulla carta, si presenta più ricco, più guidato e più vicino a una logica di semplificazione fiscale che il legislatore e l’amministrazione finanziaria inseguono da tempo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Modello 730/2026: Tutte le Novità e le Nuove Aliquote IRPEF (Guida Completa)

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