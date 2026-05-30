Un ragazzino di 12 anni ha pubblicato un messaggio online in cui ha scritto di non voler essere incolpato per le azioni che compirà tra quattro ore. Il post ha ricevuto centinaia di commenti, alcuni dei quali sembrano aver capito il significato di quanto scritto. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni o sui fatti accaduti successivamente.

Il 12enne che a San Vito Lo Capo (Trapani) venerdì mattina, durante le lezioni, si sarebbe alzato dal banco e avrebbe cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica, la notte prima avrebbe scritto su TikTok: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore". Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando. Molti i like e molte le frasi come: "Ci hai provato" o "Buona fortuna"., Dietro al gesto dello studente, pensano gli inquirenti, ci sarebbe stata la rabbia per un brutto voto, un 4, preso a un'interrogazione. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzino, che verrebbe da una famiglia problematica, avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trapani, il post dell'12enne che ha tentato di accoltellare il prof: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore"

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Temi più discussi: Trapani, il post dell'11enne che ha tentato di accoltellare il prof: Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore; Trapani, 11enne tenta di accoltellare prof a scuola e riprende l'aggressione col cellulare; Non date la colpa a me: i due coltelli, la GoPro e il post, così lo studente 11enne di Trapani ha tentato di colpire il professore; Trapani, 11enne prova ad accoltellare un prof in diretta social. La sera prima il post su Tik Tok: Non incolpatemi.

Il ragazzo di 11 anni che ha tentato di accoltellare il prof., scriveva la sera prima su #TikTok: Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. Sotto al post tanti commenti e molti like e e frasi come: Ci hai provato o Buona fortuna. E' davvero preoccupante. #30m x.com

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