Un ragazzo di 12 anni ha tentato di colpire con un coltello un insegnante in una scuola di Trapani. Uno psicologo ha commentato che spesso i gesti estremi derivano da sofferenze non espresse. Durante un intervento, un esperto ha sottolineato l'importanza di educare i giovani anche alle competenze emotive, relazionali e affettive, oltre a quelle scolastiche. Nessuna informazione su eventuali conseguenze o altre persone coinvolte è stata resa nota.

Il caso del 12enne che a San Vito Lo Capo (Trapani) ha tentato di accoltellare un professore in diretta social è solo l'ultimo di diversi episodi di violenza avvenuti in ambito scolastico. Neanche tre mesi fa, a Trescore Balneario (Bergamo), un 13enne ha accoltellato la sua insegnante a scuola mentre era in diretta Telegram. Casi sempre più frequenti che ci spingono a farci delle domande: Come si possono prevedere, prevenire e leggere simili gesti? Perché la necessità di esporre la violenza? Come si può gestire il rapporto tra giovani e social? Quesiti che Tgcom24 ha posto allo psicologo psicoterapeuta esperto dell'età evolutiva e della famiglia Luca Dinatale, che è anche giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trapani, 12enne tenta di accoltellare il prof, lo psicologo: "Spesso alla base di gesti estremi c'è una sofferenza che non si riesce a comunicare"

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