Un ciclista di 61 anni è morto ieri mattina in un incidente sulla strada che porta alla Rocca delle Caminate, nel territorio forlivese. L’uomo ha perso la vita dopo aver tamponato frontalmente un furgone. La scena si è svolta lungo una via molto frequentata, conosciuta per le visite turistiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Tragedia ieri mattina in territorio forlivese, lungo la strada che conduce alla Rocca delle Caminate, storica residenza estiva del duce, in comune di Meldola, e meta di molti visitatori soprattutto in questa stagione dell’anno. Il percorso che collega Forlì al castello è spesso frequentato anche dai ciclisti. L’allarme è scattato alle 10,30 circa quando, proprio lungo la strada delle Caminate, all’incrocio con via dell’Amaranto, un 61enne in bici è finito contro un furgone ed è stato sbalzato per diversi metri, finendo oltre la recinzione della casa di fronte. L’uomo è morto sul colpo. La vittima è il 61enne Claudio Ridolfi, originario di Boncellino di Bagnacavallo, frazione del Ravennate tristemente nota per essere stata tra quelle alluvionate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragico schianto in bici. Frontale contro un furgone. Muore ciclista 61enne

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