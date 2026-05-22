Tragico incidente frontale fra moto e furgone | muore 17enne

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo una strada principale. Un furgone e una moto si sono scontrati frontalmente, causando la morte di un ragazzo di 17 anni che si stava recando a scuola in sella alla sua motocicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rilievo e i rilievi necessari alle indagini.

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Drammatico incidente nella mattinata di oggi, 22 maggio. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita questa mattina mentre andava a scuola in moto. L’incidente si è verificato in località Marcellino di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. Secondo quanto ricostruito, la moto su cui viaggiava il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vibo Valentia - Tragico incidente in moto muore giovane di 28 anni Sullo stesso argomento Tragico scontro fra moto e furgone: muore un uomo di 53 anniGualdo Tadino (Perugia), 19 maggio 2026 – Tragedia sulla strada provinciale che collega Gubbio a Gualdo Tadino. Muore nell’incidente, tragico frontale tra moto e autoLa Spezia, 4 aprile 2026 – Un altro tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 4 aprile. Tragico frontale nel Cuneese, inutili i soccorsi per due motociclistiUn altro dramma sulle strade piemontesi, un altro bilancio pesantissimo che riaccende l’allarme sulla sicurezza viaria nel Cuneese. Due motociclisti hanno perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in ... giornalelavoce.it Scontro frontale a Canale tra un’auto e due moto: morti i centauri, ferite due personeCANALE – Tragico scontro stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, sulla strada regionale 29 tra Vezza d’Alba e Canale. Poco prima delle 19 due motociclisti hanno perso la vita in un ... quotidianopiemontese.it Ho trovato un familiare dopo un tragico incidente. Fai domande. reddit