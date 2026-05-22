Gualdo Cattaneo tragico incidente frontale fra moto e furgone | muore 17enne
Nella mattinata del 22 maggio, si è verificato un grave incidente stradale a Gualdo Cattaneo, coinvolgendo una moto e un furgone. Un giovane di 17 anni, che si stava dirigendo a scuola in sella alla moto, è rimasto coinvolto in un impatto frontale con il veicolo commerciale. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente, che si è verificato lungo una strada provinciale. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate nell’impatto.
Drammatico incidente nella mattinata di oggi, 22 maggio. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita questa mattina mentre andava a scuola in moto. L’incidente si è verificato in località Marcellano di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia in Umbria.Secondo quanto ricostruito, la moto su cui. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Tragico incidente, frontale fra moto e furgone: muore 17enne
Tragico scontro fra moto e furgone: muore un uomo di 53 anniGualdo Tadino (Perugia), 19 maggio 2026 – Tragedia sulla strada provinciale che collega Gubbio a Gualdo Tadino.
N.V. morto a 17 anni mentre andava a scuola: tragedia a Gualdo Cattaneo, schianto frontale con un mezzo da lavoroGualdo Cattaneo si è fermata davanti a una tragedia enorme: N.V., 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella zona di Marcellano, lungo il territorio comunale. Il ragazzo era in ... alphabetcity.it
Incidente in scooter mentre va a scuola: morto un ragazzo di 17 anni. Il tragico frontale in curva con un furgoneUn ragazzo di 17 anni, N.V., è morto nella mattina di oggi venerdì 22 maggio in un incidente stradale avvenuto a Marcellano, frazione di Gualdo Cattaneo, in provincia ... corriereadriatico.it