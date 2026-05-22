Gualdo Cattaneo tragico incidente frontale fra moto e furgone | muore 17enne

Da ternitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 22 maggio, si è verificato un grave incidente stradale a Gualdo Cattaneo, coinvolgendo una moto e un furgone. Un giovane di 17 anni, che si stava dirigendo a scuola in sella alla moto, è rimasto coinvolto in un impatto frontale con il veicolo commerciale. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente, che si è verificato lungo una strada provinciale. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate nell’impatto.

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Drammatico incidente nella mattinata di oggi, 22 maggio. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita questa mattina mentre andava a scuola in moto. L’incidente si è verificato in località Marcellano di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia in Umbria.Secondo quanto ricostruito, la moto su cui. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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