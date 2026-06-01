Tragico incidente sulla strada provinciale tra Ciconio e San Giorgio Canavese | morto l' 86enne alla guida dell' auto viabilità interrotta

Notizia in breve

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 51 tra Ciconio e San Giorgio Canavese. Un'auto, alla cui guida si trovava un uomo di 86 anni, è uscita di strada e ha ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'automobilista è deceduto sul colpo. La viabilità è stata interrotta per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.