Tragico incidente sulla strada provinciale tra Ciconio e San Giorgio Canavese | morto l' 86enne alla guida dell' auto viabilità interrotta

Da torinotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 51 tra Ciconio e San Giorgio Canavese. Un'auto, alla cui guida si trovava un uomo di 86 anni, è uscita di strada e ha ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'automobilista è deceduto sul colpo. La viabilità è stata interrotta per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

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Dramma sulla strada provinciale 51 che collega il comune di Ciconio a San Giorgio Canavese. L'incidente è stato registrato poco prima delle 10 del mattino di lunedì, primo giugno. Una sola auto risulta coinvolta nel sinistro avvenuto in forma autonoma: alla guida della city car, una Suzuki Splash. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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