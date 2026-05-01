Tragedia a San Martino Canavese | ciclista travolto da un' auto sulla provinciale morto il 73enne
Nel pomeriggio di venerdì primo maggio, lungo la strada provinciale SP 63 a San Martino Canavese, all’angolo con via Bronzo, si è verificato un incidente che ha coinvolto un ciclista e un’auto. Un uomo di 73 anni è stato travolto e, nonostante i soccorsi, è deceduto poco dopo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.
Un drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, primo maggio, lungo la strada provinciale SP 63 a San Martino Canavese, all'angolo con via Bronzo, in località Pranzalito. Erano circa le 17.40 quando, dai primi accertamenti, un ciclista di 73 anni che viaggiava sulla provinciale è.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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