Tragedia a San Martino Canavese | ciclista travolto da un' auto sulla provinciale morto il 73enne

Nel pomeriggio di venerdì primo maggio, lungo la strada provinciale SP 63 a San Martino Canavese, all’angolo con via Bronzo, si è verificato un incidente che ha coinvolto un ciclista e un’auto. Un uomo di 73 anni è stato travolto e, nonostante i soccorsi, è deceduto poco dopo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.