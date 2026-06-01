Tragico incidente sulla strada provinciale tra Ciconio e San Giorgio Canavese | accusa un malore alla guida morto Luigi Castagna a 85enne

Un uomo di 85 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sulla strada provinciale 51 tra Ciconio e San Giorgio Canavese. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha sbandato e si è schiantata contro un albero, a causa di un malore alla guida. L’incidente è avvenuto intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Dramma sulla strada provinciale 51 che collega il comune di Ciconio a San Giorgio Canavese. L'incidente è stato registrato intorno alle 8.30 del mattino di lunedì, primo giugno. Una sola auto risulta coinvolta nel sinistro avvenuto in forma autonoma a causa di un malore accusato da una donna di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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