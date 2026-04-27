Tragico incidente sulla provinciale a Campagnatico | un morto e tre feriti

Un incidente grave si è verificato oggi pomeriggio sulla Strada Provinciale Voltina, nel territorio di Campagnatico, provocando un decesso e tre feriti. Due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo diverse persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima è un uomo di 70 anni.

CAMPAGNATICO – Un tragico scontro tra due auto si è verificato questo pomeriggio (27 aprile) lungo la Strada Provinciale Voltina, nel comune di Campagnatico, causando la morte di un uomo di 70 anni. L’incidente, che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi, è avvenuto intorno poco dopo le 14. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari giunti sul posto, per l’uomo di 70 anni non c’è stato nulla da fare; le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi e il medico ne ha dovuto constatare il decesso sul luogo del sinistro. Il bilancio del grave incidente vede coinvolte altre tre persone: una donna di 68 anni, un uomo di 68 anni e una donna di 65 anni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tragico incidente sulla provinciale a Campagnatico: un morto e tre feriti Notizie correlate Leggi anche: Tragico incidente sulla provinciale: morto un giovane, feriti due amici Leggi anche: Grosseto: muore nello scontro frontale tra auto sulla provinciale a Campagnatico. Ci sono anche tre feriti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragico incidente nel Salento, scontro tra auto e moto sulla provinciale: muore 50enne; Tragico incidente in moto, muore a 63 anni; Incidente mortale sulla Teggiano-Polla: coppia in ospedale, il 75enne non ce l'ha fatta; Scontro fatale all'altezza del passaggio a livello, muore un centauro di 49 anni. Tragico incidente nel Salento, scontro tra auto e moto sulla provinciale: muore 50enneTragico incidente stradale tra auto e moto lungo la strada provinciale 72, che collega Casarano a Ugento, nel Salento, all'altezza del passaggio a livello. La vittima è ... ilmattino.it Muore nel frontale: tragico incidente, altri tre feritiIncidente sulla strada provinciale Voltina nel territorio comunale di Campagnatico. Ambulanze e Pegaso sul posto, per il 70enne non c’è stato nulla da fare ... lanazione.it Un tragico incidente sulla Strada Statale 28 a Cesio: morto un 69enne residente a Sanremo dopo un violento scontro frontale tra un camper e una Mercedes elettrica. L'uomo, estratto vivo dalle lamiere ma in condizioni gravissime, è deceduto durante il trasferi - facebook.com facebook RT @Pontifex_it: Oggi ricorre il 40° anniversario del tragico incidente di Chernobyl, che ha segnato la coscienza dell’umanità. Esso rimane… x.com