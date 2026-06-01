Tragico epilogo per Oikonomou | l' ex rossoblù non ce l' ha fatta

Da bolognatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marios Oikonomou, 33 anni, ex difensore del Bologna, è deceduto dopo un incidente stradale. Era stato ricoverato in condizioni critiche alcuni giorni fa. La sua auto si è scontrata con un altro veicolo, provocando danni gravi. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e tifosi.

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Purtroppo non ce l’ha fatta, Marios Oikonomou, 33enne, ex difensore del Bologna. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scontro è avvenuto in Grecia, a Giannina, sua città natale: è stato soccorso e portato d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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