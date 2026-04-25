Nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2026, si è verificato un grave incidente stradale a Montignoso, che ha coinvolto un uomo di 56 anni residente a Massa. L'uomo, noto come panettiere nella zona, è stato soccorso sul luogo dell’incidente, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore del 56enne si è fermato poco dopo.

Montignoso, 26 aprile 2026 – Un tremendo incidente stradale ha strappato via la vita a Massimiliano Alessi, 56enne residente a Massa, ma molto conosciuto a Montignoso per il suo lavoro di panettiere. Il tremendo incidente è avvenuto giovedì sera in viale Roma: Alessi era in sella alla suo moto, quando è avvenuto uno scontro con un’auto. La dinamica è adesso al vaglio delle forze dell’ordine. Ferita in modo lieve anche un’altra persona. Il traffico di viale Roma è andato in tilt per un’ora. Il 56enne, viste le condizioni sanitarie gravissime, è stato trasportato immediatamente al Noa e successivamente all’ospedale di Cisanello. Nelle prime ore della nottata il cuore di ieri Alessi ha smesso di battere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragico incidente stradale, Massimiliano non ce l’ha fatta. Il cuore del 56enne si è fermato nella notte

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