Tragica caduta in moto a Niviano 39enne muore nella notte

Un motociclista di 39 anni è morto nella notte a Niviano dopo un incidente stradale. Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore nella zona, dopo un altro incidente sulla Statale 45 a Travo, nel Piacentino. Le autorità stanno accertando le cause degli incidenti. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sull’identità delle vittime.

A distanza di poche ore dal tragico incidente costato la vita a un motociclista sulla Statale 45 a Travo, nel Piacentino ha perso la vita un altro motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Niviano. Poco prima della mezzanotte sono scattati i soccorsi per una moto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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