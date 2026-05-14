Cologno Monzese drammatica caduta in moto nella notte | gravissimo 42enne
Nella notte tra mercoledì e giovedì si è verificato un incidente grave a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Un uomo di 42 anni è rimasto coinvolto in una caduta in moto, risultando in condizioni molto serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona per la sua gravità.
Cologno Monzese (Milano), 14 maggio 2026 – Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì a Cologno Monzese, provincia di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 23.30 del 13 maggio, all’altezza di via Milano. Stando alle prime informazioni un uomo è ricoverato in gravi condizioni dopo aver perso il controllo della sua moto ed essere finito a terra, riportando pesanti conseguenze. Sul posto Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato un’ambulanza e una automedica in codice rosso, che indica l massimo livello di criticità. I soccorsi. I soccorritori giunti in via Milano hanno valutato le condizioni del centauro e hanno trasferito d’urgenza il 42enne all’ospedale San Raffaele di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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