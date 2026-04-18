Nella notte tra mercoledì e giovedì, un incidente in moto si è verificato a Stezzano, in provincia di Bergamo. Il corpo del motociclista è stato trovato il mattino successivo da un camionista di passaggio, che ha immediatamente allertato le autorità. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini.

Stezzano (Bergamo), 18 aprile 2026 - È stato un camionista di passaggio a fare la tragica scoperta e a dare l’allarme alle prime luci di giovedì. Lungo la strada statale 42, all’altezza della rotatoria che porta alla Provinciale 119, tra Stezzano e Spirano, il conducente ha notato qualcosa tra l’erba alta al centro della rotonda. Solo dopo essersi avvicinato, ha capito che si trattava del corpo di un uomo. L’allarme al 112 è scattato immediatamente e i soccorsi sono arrivati sul posto accertando l’identità della vittima, deceduta in seguito ad un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto: Fabio Benini, 46 anni, residente a Stezzano, lavoro a Treviglio nel settore degli impianti di refrigerazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente in moto nella notte, trovato cadavere il mattino dopo: la tragica morte di Fabio Benini

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