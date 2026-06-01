Tragica caduta in moto a Niviano 38enne muore nella notte

Un motociclista di 38 anni è morto nella notte dopo un incidente a Niviano. La vittima è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel comune, a poche ore dal decesso di un altro motociclista avvenuto sulla Statale 45 a Travo, nel Piacentino. Non ci sono dettagli su come siano avvenuti i due incidenti o sulle cause. La polizia sta indagando per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

A distanza di poche ore dal tragico incidente costato la vita a un motociclista sulla Statale 45 a Travo, nel Piacentino ha perso la vita un altro motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Niviano. Si tratta di Luca Faimali di 38 anni.Poco prima della mezzanotte sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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