Bergamo Historic Gran Prix 2026 nel segno di Sandro Munari

È stata annunciata la ventiduesima edizione del Bergamo Historic Gran Prix, un evento che si svolgerà nel 2026 e che raccoglie auto e moto storiche di rilievo. La manifestazione si terrà nella città di Bergamo e coinvolge appassionati e collezionisti provenienti da diverse regioni. La presentazione ufficiale si è svolta recentemente, con dettagli sull’organizzazione e sul programma dell’evento.

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Con l’intervento di Giacomo Agostini alla conferenza stampa di presentazione, ha preso ufficialmente il via la ventiduesima edizione del Bergamo Historic Gran Prix, in programma il prossimo 31 maggio in Città Alta. Presenti all’evento anche l’assessore alla mobilità Marco Berlanda, il presidente dell’organizzazione Simone Tacconi e l’artista Gianni Moramarco, che realizzerà delle opere dedicate alla manifestazione. Nessuno come il campionissimo bergamasco, grande interprete sia con le due – specialità dove vanta 15 titoli iridati - che con le quattro ruote, può riunire le anime dei due mondi che convivono appassionatamente nella classica manifestazione bergamasca, che dal 2004 ha saputo via via ritagliarsi un ampio risalto a livello internazionale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bergamo Historic Gran Prix 2026 nel segno di Sandro Munari ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Il 31 maggio la 22esima edizione del Bergamo Historic Grand Prix Leggi anche: Il Lombardia e Gran Fondo Gimondi: a ottobre Bergamo torna capitale del ciclismo, nel segno di Felice Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il 31 maggio la 22esima edizione del Bergamo Historic Grand Prix; GIACOMO AGOSTINI DA’ IL VIA AL BERGAMO HISTORIC GRAN PRIX 2026; Bergamo Historic Gran Prix 2026: Agostini accende la 22ª edizione; Bergamo Historic Gran Prix 2025: lo spettacolo di auto e moto d’epoca con un pubblico da record [FOTO]. Bergamo Historic Gran Prix, folla per le auto d’epoca in Città Alta - Foto e videoSaranno almeno ventimila le persone – queste le stime – che parteciperanno nella giornata di domenica 26 maggio sulle Mura venete di Città Alta alla ventesima edizione del «Bergamo Historic Gran Prix» ... ecodibergamo.it Il 31 maggio la 22esima edizione del Bergamo Historic Grand PrixSul circuito delle Mura: «Contiamo già 80 vetture e 50 moto iscritte, con partecipanti provenienti da diverse nazioni». ecodibergamo.it